Cae sujeto que atacó y amenazó a mujeres tras video viral

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron la mañana de este jueves a un hombre de apellido Rodríguez, de 36 años, quien figura como sospechoso de los delitos de daños agravados y amenazas.

La captura se ejecutó a las 9:22 a. m. en las cercanías de los Tribunales de Justicia de San Ramón, luego de que el caso cobrara amplia notoriedad y se viralizara en plataformas digitales a través de grabaciones difundidas por usuarios.

Acoso y agresión en carretera

De acuerdo con el informe preliminar, los hechos ocurrieron el pasado 14 de setiembre alrededor de las 3:20 p. m. en vía pública. Según la versión de la víctima, ella transitaba a bordo de su automóvil cuando fue interceptada por el sospechoso, quien presuntamente atravesó su vehículo enfrente para cerrarle el paso.

Posteriormente, el hombre habría descendido de su automóvil para agredir verbalmente a la conductora y a sus acompañantes. Durante el incidente, el sujeto golpeó la carrocería del vehículo en reiteradas ocasiones antes de darse a la fuga.

Pese a que el video circuló previamente en redes sociales, la denuncia formal fue interpuesta por la afectada este miércoles 16 de setiembre. A partir de ese momento, los agentes judiciales iniciaron las pesquisas correspondientes para ubicar al agresor, logrando su detención en menos de 24 horas.

Rodríguez fue presentado con informe policial ante el Ministerio Público, donde se le tomará la declaración indagatoria para que un juez determine las medidas cautelares en su contra.