Un hombre amenazó con arma de fuego a varias personas y agredió a una mujer en un local comercial en el sector de Pococí.

En imágenes captadas por una de las cámaras del sitio, se observa al sujeto apuntar con arma directamente contra 3 hombres.

Además, se observa como le pega en la cara a una mujer que estaba en el sitio.

Este hecho se habría dado el pasado 13 de setiembre.

Es por esto que Agentes del Organismo de Investigación (OIJ) ejecutaron este jueves 18 de setiembre la detención de este sujeto.

El sujeto fue identificado como un hombre de apellido Castro, de 35 años, y destacan que figura como sospechoso de los delitos de amenazas agravadas, portación ilegal de arma y agresión con arma.

El sujeto fue detenido sobre vía pública, y será presentado ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica.