Cae sujeto por venta de drogas en Sabanilla

Un hombre fue detenido la mañana de este martes luego de un allanamiento realizado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en barrio Sinaí, en Montes de Oca, San José.

Se trata de un sujeto de apellido Araya de 27 años, quien figura como sospechoso del delito de infracción a la ley de psicotrópicos.

De acuerdo con los agentes judiciales, la investigación inició en diciembre de 2025, tras recibir información confidencial donde indicaban que el sujeto supuestamente se dedicaba a la comercialización de estupefacientes a las afueras de su vivienda.

Tras las diligencias correspondientes, el OIJ ejecutó el allanamiento y, además de la detención, se logró el decomiso de:

Droga tipo crack

Dinero en efectivo

Un celular

Según las autoridades, aparentemente el sospechoso se dedicaba a la venta de drogas como marihuana, cocaína y crack.

El mismo quedó a las órdenes del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Foto: OIJ

Foto: OIJ