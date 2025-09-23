Agentes de la Sección de Capturas y Presentaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron este martes a un hombre de 35 años, de apellido Varela, quien contaba con una orden de captura activa.

De acuerdo con el informe judicial, el sujeto debía descontar una pena de cuatro años de prisión por el delito de difusión de pornografía infantil, tras una sentencia en firme dictada por el Tribunal Penal de Pavas el 14 de julio de 2025.

Sujeto detenido. Foto: OIJ.

La captura se realizó alrededor de las 10:10 a. m. en vía pública, en el sector de Guadalupe, San José.

El detenido fue remitido al despacho judicial que lo requería para los trámites correspondientes.