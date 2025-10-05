La Fuerza Pública realizó una aprehensión significativa en Guararí, Heredia, durante un control de carretera, deteniendo a un hombre por sospecha de venta de drogas.

Lo notable del caso es la diversidad de sustancias incautadas, que incluyeron narcóticos tradicionales, junto con productos elaborados a base de CBD y hongos alucinógenos.

El Sospechoso es un hombre de apellido Ramírez, el cual fue detenido por oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) en Guararí, Heredia.

A pesar de la gravedad de los cargos, Ramírez no contaba con antecedentes policiales ni judiciales.

Lo Incautado:

Durante la inspección del vehículo de Ramírez, la Fuerza Pública ubicó una importante cantidad de efectivo y sustancias ilícitas:

Dinero: 210.610 colones y $300 dólares americanos en efectivo.

Narcóticos: Varias dosis de marihuana y nueve dosis de la droga conocida como whax.

Productos con Hongos: Seis dosis de chocolate con hongos alucinógenos, y cinco frascos que contenían 16 cápsulas de hongos cada uno.

Productos con CBD: Cuatro frascos con gomitas que contenían CBD y cuatro recipientes con CBD.

Equipo: Un minivaporizador y material plástico utilizado para empacar droga.

Tanto el aprehendido como toda la evidencia incautada fueron trasladados a la Fiscalía de Heredia para continuar con el proceso legal correspondiente.