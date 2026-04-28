Cae sospechoso por venta de crack “express” tras allanamientos

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) destacados en Pococí y Guácimo realizaron la madrugada de este martes varios allanamientos en Guápiles, que permitieron la captura de un hombre vinculado con la presunta venta de droga bajo la modalidad “express”.

Foto: cortesía corresponsal.

El operativo inició desde las 4:00 a.m. e incluyó intervenciones en viviendas ubicadas en sectores como Toro Amarillo.

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“Se logró la detención de un masculino de apellido León de 37 años, ya que el mismo figura como sospechoso por el delito de Infracción a la Ley de Psicotrópicos bajo la modalidad de narcomenudeo y express”, indicó el OIJ.

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De acuerdo con la información preliminar, la investigación comenzó en marzo de este año, tras recibir denuncias confidenciales que alertaban sobre la aparente venta constante de droga tipo crack y marihuana en la zona.

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Vecinos habían reportado que el sospechoso realizaba entregas a cualquier hora del día, bajo un esquema de distribución rápida o “express”, lo que generó preocupación en la comunidad.

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Tras varias diligencias de seguimiento y bajo la dirección del Ministerio Público, los agentes lograron reunir evidencia suficiente para ejecutar los allanamientos.

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Durante las intervenciones, las autoridades decomisaron aparente marihuana, dinero en efectivo, una motocicleta y armas de fuego, elementos que serán clave dentro del proceso judicial.

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El sospechoso fue remitido al Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica mientras avanzan las investigaciones.

Con información complementaria de corresponsal.