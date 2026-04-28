Cae sospechoso por venta de crack “express” tras allanamientos

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) destacados en Pococí y Guácimo realizaron la madrugada de este martes varios allanamientos en Guápiles, que permitieron la captura de un hombre vinculado con la presunta venta de droga bajo la modalidad “express”.
El operativo inició desde las 4:00 a.m. e incluyó intervenciones en viviendas ubicadas en sectores como Toro Amarillo.
“Se logró la detención de un masculino de apellido León de 37 años, ya que el mismo figura como sospechoso por el delito de Infracción a la Ley de Psicotrópicos bajo la modalidad de narcomenudeo y express”, indicó el OIJ.
De acuerdo con la información preliminar, la investigación comenzó en marzo de este año, tras recibir denuncias confidenciales que alertaban sobre la aparente venta constante de droga tipo crack y marihuana en la zona.
Vecinos habían reportado que el sospechoso realizaba entregas a cualquier hora del día, bajo un esquema de distribución rápida o “express”, lo que generó preocupación en la comunidad.
Tras varias diligencias de seguimiento y bajo la dirección del Ministerio Público, los agentes lograron reunir evidencia suficiente para ejecutar los allanamientos.
Durante las intervenciones, las autoridades decomisaron aparente marihuana, dinero en efectivo, una motocicleta y armas de fuego, elementos que serán clave dentro del proceso judicial.
El sospechoso fue remitido al Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica mientras avanzan las investigaciones.
Con información complementaria de corresponsal.