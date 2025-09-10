El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la detención de un hombre este miércoles luego de un total de 4 allanamientos tras una investigación por el delito de un homicidio.

El caso con el que se le vincula es con el asesinato de un menor de 15 años en Matama de Limón el 17 de abril del presente año.

“Este joven, junto con otro sujeto, llegaron en una motocicleta a un restaurante y desde dentro del restaurante empezaron a dispararle”, destacó Randall Zúñiga, director del OIJ. Violento asesinato de menor de 15 años desata allanamientos en Limón

Esto provocó que el joven fuera trasladado herido a un centro médico, donde fue declarado fallecido minutos después de ingresar.

Los sospechosos del caso se habrían dado a la fuga.

Luego de las investigaciones, las autoridades realizan los allanamientos en donde logran detener a un hombre de apellido Alvarado, de 25 años, quien figura como sospechoso de participar en este homicidio.

Además, otro hombre de apellido Bartis de 28 años fue detenido.

“También se detuvo a otro sujeto de apellido Bartis de 28 años de edad, pero por el tema de almacenamiento de droga”, destacó Zúñiga.

A su vez, en diferentes inmuebles allanados se logró ubicar droga tipo marihuana, un laboratorio de marihuana hidropónica, en uno 50 plantas de dicha droga y en otro 60.

Los detenidos serán presentados al Ministerio Público para que se le determine su situación jurídica.

Las investigaciones continúan, ya que no se descartan más detenciones.

