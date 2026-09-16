Cae sospechoso de venta de drogas en vía pública en San Carlos

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Un hombre de apellido Salas, de 36 años, fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) este miércoles como sospechoso de dedicarse a la venta de drogas en vía pública en el sector de Barrio La Cruz, en Ciudad Quesada, San Carlos.

La detención se realizó en vía pública, como parte de una investigación que llevaba aproximadamente un mes y medio.

Según el OIJ, durante las diligencias se realizaron cuatro compras controladas de droga, además de dos decomisos a terceros y varias vigilancias, lo que permitió reunir elementos relacionados con la presunta actividad ilícita.

El sospechoso es investigado por la aparente venta de crack, marihuana y cocaína.

Tras su detención, Salas quedó a la orden de la Fiscalía, que determinará las medidas correspondientes dentro del proceso judicial.

Con información del corresponsal Mariluz Rojas.