Un hombre fue detenido este viernes en el sector de San Miguel de Santo Domingo, cerca del cruce de Paracito, como sospechoso de cometer múltiples abusos contra mujeres en vía pública.

De acuerdo con información preliminar, el sujeto figura como sospechoso de numerosas denuncias interpuestas entre noviembre de 2025 y abril de 2026.

Foto: Randall Sandoval.

Las denuncias estarían relacionadas con tocamientos indebidos a mujeres en espacios públicos, lo que generó preocupación entre vecinas de la zona.

La detención, desarrollada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se realizó cuando el sospechoso, quien en apariencia sería trabajador de una constructora, llegaba a su sitio de trabajo.

El caso se mantiene en investigación para determinar si existen más víctimas vinculadas a este sospechoso.