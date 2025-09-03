El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutaron la detención de 2 hombres, uno de ellos vinculado a un caso de robo agravado de un contenedor de mercadería y ambos con órdenes de captura previas por otros delitos.

Estas se ejecutaron la noche del martes 2 de septiembre, en donde primeramente OIJ de Alajuela detuvo a un sujeto identificado de apellido Mora, de 25 años de apellido Mora en Montecillos.

Mora figura como sospechoso en un robo agravado ocurrido el 28 de junio de 2025 en Río Segundo de Alajuela, donde supuestamente participó en el hurto de un contenedor con mercadería destinada a un supermercado.

Se le vincula con la conducción del vehículo robado desde Alajuela hasta un predio en Heredia, donde un allanamiento posterior (18 de julio de 2025) permitió ubicar el vehículo y otras evidencias.

Adicionalmente, Mora tenía una orden de captura vigente girada por el Juzgado Penal de Limón por el delito de hurto de semiremolque, bajo una modalidad similar al caso de robo agravado.

Durante su detención, Mora estaba en compañía de otro hombre, de 40 años de apellido Bolaños, quien también tenía una orden de captura activa emitida por el Tribunal Penal de Cartago por el delito de simulación de delito.

Al masculino de apellido Mora se le decomisó su teléfono celular durante la intervención.

Ambos detenidos serán presentados ante el Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.