Cae sospechoso de mantener relaciones con menor y darle drogas

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Un hombre de apellido Bermúdez, de 25 años y de nacionalidad nicaragüense, fue detenido durante un allanamiento realizado por agentes judiciales en El Llano de San Miguel de Desamparados, San José.

El operativo estuvo a cargo de la Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Foto: OIJ.

Bermúdez figura como sospechoso del delito de relaciones sexuales con personas menores de edad y otros hechos que son investigados por las autoridades.

Según el OIJ, la investigación inició en 2025 luego de que los agentes recibieran información confidencial sobre una presunta relación entre el sospechoso y una menor de entre 13 y 15 años.

Foto: OIJ.

De acuerdo con las pesquisas, el hombre aparentemente conoció a la menor y posteriormente habría iniciado una relación sentimental con ella. En ese contexto, presuntamente mantenían relaciones sexuales y, además, el sospechoso aparentemente le suministraba drogas.

Foto: OIJ.

A partir de la información recibida, los agentes realizaron diferentes diligencias que permitieron identificar al sospechoso y, según la investigación, determinar su presunta actividad ilícita.

Foto: OIJ.

Decomisan drogas y municiones

Durante el allanamiento, realizado bajo dirección funcional del Ministerio Público, los agentes también decomisaron varios elementos que serán analizados como parte de la investigación.

Foto: OIJ.

Entre lo localizado se encuentran aparatos electrónicos, insumos que aparentemente eran utilizados para almacenar y dosificar droga, así como aparentes cantidades de marihuana y cocaína.

Foto: OIJ.

Además, los investigadores decomisaron munición para arma de fuego y dinero en efectivo.

Bermúdez quedó detenido y será presentado ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.