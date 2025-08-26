La Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cañas detuvieron a un hombre de apellido Canales, sospechoso de participar en dos homicidios ocurridos en el cantón guanacasteco entre mayo y junio de este año.

De acuerdo con las autoridades, el primer crimen ocurrió el 21 de mayo en el sector de Los Chilamates, donde un peatón identificado como Jean Carlos fue asaltado y atacado con arma blanca, falleciendo en el sitio.

El segundo caso se registró el 4 de junio, cuando el taxista de apellido Jara Porras fue hallado sin vida en el sector de La Libertad de Cañas.

Además, un segundo sospechoso de apellido Vega Calderón, de nacionalidad nicaragüense, ya cumple prisión preventiva por estos hechos, mientras avanzan las investigaciones por dos asaltos y dos homicidios cometidos en el mismo periodo.

Ambos detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público de Cañas, que definirá las medidas cautelares correspondientes en las próximas horas.