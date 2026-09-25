Cae sospechoso de amenazar a su pareja con escopeta

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Un hombre de apellido Gamboa, de 25 años, fue detenido como sospechoso de los presuntos delitos de agresión y amenazas contra su pareja sentimental en Quepos.

La captura fue realizada durante la tarde-noche de este miércoles por agentes de la Subdelegación Regional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Quepos-Parrita.

Luego de la detención, los investigadores realizaron un allanamiento en la vivienda del sospechoso, ubicada en Naranjito de Quepos, como parte de las diligencias relacionadas con el caso.

Decomisan escopeta

Durante la intervención, los agentes judiciales decomisaron una escopeta calibre 12 que, según la información preliminar, habría sido utilizada por el sospechoso para amenazar a su pareja sentimental.

El arma quedó en poder de las autoridades para incorporarla como evidencia dentro de la investigación.

De momento, no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias en las que presuntamente ocurrieron la agresión y las amenazas.

Gamboa quedó a las órdenes del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.