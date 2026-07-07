Cae sospechosa de extorsión tras allanamiento en Nicoya

Una mujer fue detenida tras un allanamiento ejecutado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ya que figura como sospechosa del delito de extorsión en Nicoya, Guanacaste.

Se trata de una mujer de apellido Vega, de 42 años.

Según el informe preliminar, se le vincula como sospechosa en dos causas, en las cuales, en apariencia, habría prestado dinero a una persona y, supuestamente, después le realizaba cobros por montos elevados y, si la persona no los pagaba, con la ayuda de un hombre, amenazaban tanto verbalmente como con armas de fuego a la persona que había solicitado el préstamo.

Ante esta situación, agentes del OIJ de Nicoya ejecutaron el allanamiento en una vivienda en el sector de El Cañal, en Nicoya, donde, además de la detención, decomisaron aparente droga cocaína, celulares y documentación relacionada con el caso.

La detenida quedó a las órdenes del Ministerio Público, para que se le determine su situación jurídica.