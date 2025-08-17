A la dirigencia de Sporting F.C. se le agotó la paciencia y no soportaron cumplir cuatro fechas y apenas sumar un punto. Por medio de un comunicado de prensa los albinegros informaron la salida de su técnico.

“Sporting Fútbol Club comunica de manera oficial y por mutuo acuerdo, la no continuidad del técnico Luis Marín y su asistente Harold Wallace en la dirección técnica del primer equipo masculino.

Agradecemos a ambos por su profesionalismo, trabajo y dedicación, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos”, mencionaron.

El último partido de Marín y Wallace fue el pasado viernes 15 de agosto en casa ante San Carlos. Empezaron ganando al 22’, con autogol de José David Sánchez, pero les empataron al 73’ con tanto de Nextaly Rodríguez.

El primero en hacer cambios fue Herediano al sacar a Pablo Salazar. Su lugar lo ocupó de interino Jafet Soto y luego quedó fijo Hernán Medford.