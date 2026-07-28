Cae red que enviaba droga a Europa y EEUU desde APM Terminals

Una amplia operación policial denominada “Leviatán” permitió este martes la ejecución de 65 allanamientos en seis provincias del país contra una organización sospechosa de enviar cargamentos de cocaína hacia Europa y Estados Unidos utilizando la Terminal de Contenedores de Moín (APM Terminals).

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, la investigación permitió identificar a una estructura criminal liderada por un hombre de apellido Casanova, quien permanece en fuga y es buscado por las autoridades.

Operación “Leviatán”. Foto: MSP.

El ministro de Seguridad, Gerald Campos, calificó el despliegue como una de las operaciones más importantes realizadas por la Policía de Control de Drogas (PCD).

“Estamos hablando de una de las operaciones más grandes que ha tenido la Policía de Control de Drogas y el Ministerio de Seguridad Pública. Es producto del trabajo que venimos haciendo con el Grupo de Fuerza Élite”, afirmó.

Según explicó, el operativo contempló 65 puntos allanados, con el objetivo de detener a 63 sospechosos. Al corte más reciente, las autoridades reportaban 49 personas capturadas.

La investigación apunta a que la organización aprovechaba la logística portuaria de Moín para ocultar droga en contenedores con destino a mercados internacionales.

Por su parte, la Municipalidad de Limón confirmó que los allanamientos se concentraron principalmente en sectores como Limoncito y Los Cocos, donde agentes del OIJ y la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico desarrollaron las diligencias judiciales.

Las autoridades indicaron que las acciones continúan para ubicar a los restantes sospechosos y completar la desarticulación de la organización criminal.