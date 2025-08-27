Una operación antidrogas en Santo Domingo, Heredia, logró desmantelar una narcoestructura dedicada a la venta de drogas a menores de edad.

Esto se dio mediante 4 allanamientos a viviendas ubicadas en el distrito de San Miguel, desarrollados en horas de la tarde del martes.

La movilización fue desarrollada Policía de Control de Drogas (PCD), en colaboración con la Policía Municipal de Santo Domingo, y en total se logró detener 5 personas:

Un hombre de apellido Inces, de 27 años (pasado por tenencia de drogas, robo con violencia sobre las personas, agresión con armas de fuego y tentativa de homicidio).

Un hombre de apellido Loría, de 52 años (pasado por hurto simple y mantiene tres órdenes de presentación activas).

Una mujer de apellido Bermúdez, de 51 años (con expediente por tenencia de drogas).

Dos menores de edad.

Según destacan las autoridades, esta organización se dedicaba en su mayoría a la venta de droga a personas menores de edad y operaban cerca de un colegio técnico de la zona.

Dentro de lo decomisado se encuentran 126 gramos y 12 dosis de marihuana, 50 dosis de crack, 2 envoltorios de cocaína, 2 dosis de aparente éxtasis, un pasamontañas, una romana y 83 mil colones.

Los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público, en donde tendrán una audiencia de medidas cautelares.