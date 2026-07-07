Cae red narco en Orotina: OIJ busca al líder alias “Nano”

Cinco personas fueron detenidas durante una serie de allanamientos realizados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Orotina, como parte de una investigación por la aparente venta y distribución de drogas.

Las autoridades continúan la búsqueda del supuesto líder del grupo, conocido con el alias de “Nano”.

Los operativos incluyeron cinco allanamientos, este martes, ejecutados por agentes de la oficina regional del OIJ de Orotina, con el apoyo de la Fuerza Pública y bajo la dirección del Ministerio Público. En total, las autoridades pretendían capturar a seis sospechosos, pero uno de ellos permanece en fuga.

Subdirector del OIJ, Vladimir Muñoz.

La investigación se desarrolló durante aproximadamente tres meses, luego de que el OIJ recibiera información confidencial que alertaba sobre la presunta operación de un búnker dedicado al narcomenudeo en el sector de Kilómetro 2, en el centro de Orotina.

De acuerdo con las pesquisas, la organización no solo utilizaba viviendas y búnkeres para almacenar y vender droga, sino que también distribuía estupefacientes en el centro de Orotina y en comunidades cercanas.

El subdirector del OIJ, Vladimir Muñoz, explicó que el principal objetivo del operativo era desarticular esta estructura criminal dedicada, aparentemente, al tráfico local de drogas e identificar a todos sus integrantes.

Las personas detenidas fueron puestas a las órdenes del Ministerio Público, que determinará las medidas cautelares correspondientes, mientras el OIJ mantiene las diligencias para localizar al sospechoso conocido como “Nano”, señalado como el presunto cabecilla del grupo.