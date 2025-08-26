Un hombre de nacionalidad panameña, identificado con el apellido Jiménez, fue detenido en el cantón de Coto Brus, tras ser requerido judicialmente en un caso de presunto abuso sexual contra una persona menor de edad.

El arresto se registró en la comunidad de Santa Elena, en el distrito de Pittier, luego de que oficiales de la Fuerza Pública ubicaran al sospechoso, quien era buscado por las autoridades judiciales locales.

Tras su captura, Jiménez fue trasladado a la Fiscalía de Coto Brus, en San Vito, donde se determinarán las medidas que se tomarán en su contra mientras continúa el proceso judicial.

Las autoridades no brindaron más detalles sobre el caso, ya que se encuentra en investigación.