Cae presunto miembro de la Mara Salvatrucha en Heredia

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

En un operativo ejecutado la mañana de este martes, agentes de la Oficina Central Nacional Interpol San José del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) capturaron a un prófugo de la justicia internacional en la vía pública, en el sector de Santa Bárbara de Heredia.

El detenido es un hombre de apellido Mata, de 31 años, señalado por las autoridades como presunto integrante de la estructura terrorista Mara Salvatrucha (MS-13). La intervención policial se concretó a las 10:00 a. m.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por la policía judicial, sobre el sospechoso pesaban órdenes de captura activas emitidas por autoridades judiciales de El Salvador.

Mata es requerido de manera prioritaria por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador por la presunta comisión de los delitos de homicidio agravado, femicidio agravado y agrupaciones ilícitas.

Adicionalmente, el Juzgado Cuarto de Vigilancia Penitenciaria de la misma ciudad mantenía un requerimiento en su contra por el delito de robo tentado.

Las alertas internacionales procesadas por la sede de Interpol en Costa Rica permitieron la localización del sujeto en territorio nacional tras un trabajo de seguimiento y vigilancia.

Tras su aprehensión en suelo costarricense, Mata fue custodiado y remitido a las instancias correspondientes para iniciar el trámite de deportación o extradición y ponerlo a disposición de los tribunales salvadoreños que lo reclaman.