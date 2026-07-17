Cae presunto asaltante en Pérez Zeledón

Un hombre de apellido Rojas, de 39 años, fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de participar en varias causas por el delito de robo agravado bajo la modalidad de asalto, en el sector de San Gabriel, La Amistad, en Pérez Zeledón.
De acuerdo con los agentes judiciales, los hechos habrían ocurrido los primeros días de julio, cuando el sujeto habría cometido dos asaltos a local comercial y uno a una persona en vía pública.
En apariencia, el sospechoso actuaba de manera violenta y bajo la intimidación con arma blanca.
Tras las diligencias correspondientes, el OIJ detuvo al sujeto en vía pública a las afueras de una propiedad.
El mismo fue puesto ante las órdenes del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.