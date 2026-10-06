Cae pareja sospechosa de amenazar con arma a hombre y su familia

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Una mujer de apellido Jiménez, de 29 años, y un hombre de apellido Gómez, de 25, fueron detenidos como sospechosos de amenazar con un arma a un hombre y posteriormente intimidar a sus familiares en Buenos Aires de Puntarenas.

Las capturas fueron realizadas por agentes de la Unidad Regional de Buenos Aires del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), durante dos allanamientos ejecutados a las 5 a. m. en viviendas ubicadas en barrio Las Hormigas.

La investigación inició el pasado 17 de septiembre, luego de que la víctima denunciara que ambos sospechosos presuntamente lo abordaron mientras se encontraba en un local comercial.

Según la versión brindada a las autoridades, Jiménez habría agredido al hombre y le habría quitado su teléfono celular, mientras que Gómez presuntamente lo amenazó con un arma de fuego.

Amenazas continuaron en vivienda

El OIJ informó que, posteriormente, los sospechosos habrían trasladado al ofendido hasta su vivienda, donde presuntamente continuaron amedrentándolo.

Además, las autoridades investigan si los sospechosos utilizaron el arma para amenazar también a familiares de la víctima.

Tras las diligencias realizadas por los agentes judiciales, se logró identificar a los dos sospechosos y solicitar los allanamientos para efectuar sus detenciones.

Durante los operativos, el OIJ decomisó cuatro teléfonos celulares, un arma de fuego no letal y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Jiménez y Gómez fueron remitidos al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

Ambos figuran como sospechosos de los presuntos delitos de amenazas agravadas, daños, lesiones leves y hurto.