La Policía de Control de Drogas (PCD) desarticuló una presunta estructura de narcomenudeo que operaba en el Coyol de Alajuela, tras allanar 2 viviendas ubicadas en las urbanizaciones Los Olivos y La Amistad.

Durante el operativo, realizado el lunes luego de varios meses de investigación, los agentes detuvieron a 4 hombres señalados como sospechosos de dedicarse a la venta de crack en la zona.

Dinero decomisado. Foto: MSP.

Según las autoridades, la actividad ilícita generaba inseguridad en el sector, con un aumento de robos, hurtos y asaltos asociados al consumo de drogas.

Cae narcoestructura. Foto: MSP.

Los detenidos son:

Núñez , de 31 años, señalado como líder del grupo, con expediente por infracción a la Ley de Licores.

, de 31 años, señalado como líder del grupo, con expediente por infracción a la Ley de Licores. Córdoba , de 23 años, con antecedentes por portación ilegal de arma permitida y siete registros por tenencia de drogas.

, de 23 años, con antecedentes por portación ilegal de arma permitida y siete registros por tenencia de drogas. Somarriba , de 29 años, con historial por infracción a la Ley de Licores, robo con violencia y 16 registros por tenencia de drogas.

, de 29 años, con historial por infracción a la Ley de Licores, robo con violencia y 16 registros por tenencia de drogas. Marroquín, de 20 años, con antecedentes por tenencia de drogas e infracción a la Ley de Licores.



En las viviendas allanadas se decomisaron 282 dosis de crack, 23 gramos de marihuana, ₡84 mil en efectivo, un revólver y 11 municiones de distintos calibres.

Arma decomisada. Foto: MSP.

En el operativo participaron la Unidad Canina, la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal y la Fuerza Pública.

Los 4 detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público, que definirá las medidas cautelares correspondientes.

Declaraciones del directos de la PCD, Stephen Madden: