Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a una mujer durante allanamientos en San Miguel de Desamparados, San José, como sospechosa de colaborar con la principal investigada por el homicidio del estadounidense Marc Walter Fleming, de 72 años.

El crimen ocurrió el 27 de setiembre en un condominio de Sardinal de Carrillo, Guanacaste. Según la información preliminar, la detenida presuntamente se encargaba de conseguir personas para servicios de dama de compañía y habría ayudado a escapar a la sospechosa tras los hechos.

Víctima de homicidio de nacionalidad estadounidense.

La principal investigada habría permanecido cerca de dos horas con Fleming antes de salir sola del apartamento. La víctima presentaba múltiples golpes en la cabeza, presuntamente provocados con el vaso de vidrio de una licuadora.

Mientras la mujer detenida quedó a disposición de las autoridades judiciales, la sospechosa del homicidio continúa en fuga. El OIJ solicita información confidencial que permita localizarla mediante la línea 800-8000-645.