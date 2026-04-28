La Policía de Control de Drogas (PCD) logró la captura de alias “Moti”, señalado como el líder de una estructura de narcomenudeo que operaba en Caldera, Puntarenas, tras asumir el control luego de la muerte de su hermano, conocido como alias “Mufasa”.
El sujeto, de apellidos Rojas Rodríguez (“Moti”), fue detenido durante una serie de 23 allanamientos ejecutados en distintos puntos de la zona, como parte de una investigación iniciada en marzo de 2024 que permitió identificar a esta organización criminal dedicada a la distribución de droga.
Puntos allanados por las autoridades:
- Barrio Salinas
- Mata de Limón
- Barrio Villanueva
- Barrio Cambalache
- Barrio Santa Marta
Según las autoridades, el grupo fue originalmente liderado por Garbanzo Rodríguez, alias “Mufasa”, oriundo de Pavas, quien mantenía vínculos con estructuras como la de Marco Antonio Zamora Solórzano, alias “Indio”, además de agrupaciones como Los Paveños y Los Myrie. Se le relaciona con la distribución de cocaína, marihuana y crack en Caldera, donde operó por más de 5 años.
Durante ese tiempo, “Mufasa” habría tomado control de viviendas para facilitar la venta de droga, incluso desplazando a personas que se negaban a colaborar. Sin embargo, fue asesinado el 15 de agosto de 2025 en un bar en Santa Ana, en medio de disputas territoriales.
Tras su muerte, su hermano alias “Moti” asumió el liderazgo de la organización, consolidando el control con apoyo de otros miembros y expandiendo las operaciones hacia sectores como Barranca y Chacarita. La estructura estaba conformada por hombres y mujeres jóvenes, con edades entre los 18 y 33 años.
El cambio de liderazgo provocó divisiones internas que derivaron en una serie de hechos violentos, dejando al menos 3 fallecidos:
- Garbanzo Rodríguez (“Mufasa”), agosto 2025
- Vargas Montero (“Pingo”), noviembre 2025
- Cordero Mora, 20 de diciembre de 2025
Además, las autoridades reportaron un atentado previo contra alias “Moti”, lo que habría incrementado sus medidas de seguridad.
Durante los allanamientos, los agentes lograron detener a 17 personas vinculadas con la organización.
En el momento de la intervención, los oficiales encontraron armas de fuego cerca de la cama del sospechoso, entre ellas una pistola 9 milímetros y otra arma no letal, sin que este lograra reaccionar.
Asimismo, se decomisaron dos revólveres calibre 38, dos pistolas 9 milímetros, una carabina calibre .22, además de marihuana y otra evidencia relevante para el caso.
Las autoridades indicaron que este despliegue policial tiene como objetivo la recolección de evidencia y la desarticulación de estructuras dedicadas al narcomenudeo, especialmente aquellas que operan en zonas cercanas a centros educativos.
Cabe destacar que en 2023 la PCD ya había intervenido puntos relacionados con esta red, logrando en ese momento la detención de 3 personas.
El caso continúa en investigación.