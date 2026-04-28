La Policía de Control de Drogas (PCD) logró la captura de alias “Moti”, señalado como el líder de una estructura de narcomenudeo que operaba en Caldera, Puntarenas, tras asumir el control luego de la muerte de su hermano, conocido como alias “Mufasa”.

Alias “Moti”, líder de la banda. Foto: Randall Sandoval.

El sujeto, de apellidos Rojas Rodríguez (“Moti”), fue detenido durante una serie de 23 allanamientos ejecutados en distintos puntos de la zona, como parte de una investigación iniciada en marzo de 2024 que permitió identificar a esta organización criminal dedicada a la distribución de droga.

Megaoperativo en Puntarenas. Foto: Randall Sandoval.

Puntos allanados por las autoridades:

Barrio Salinas

Mata de Limón

Barrio Villanueva

Barrio Cambalache

Barrio Santa Marta

Según las autoridades, el grupo fue originalmente liderado por Garbanzo Rodríguez, alias “Mufasa”, oriundo de Pavas, quien mantenía vínculos con estructuras como la de Marco Antonio Zamora Solórzano, alias “Indio”, además de agrupaciones como Los Paveños y Los Myrie. Se le relaciona con la distribución de cocaína, marihuana y crack en Caldera, donde operó por más de 5 años.

Durante ese tiempo, “Mufasa” habría tomado control de viviendas para facilitar la venta de droga, incluso desplazando a personas que se negaban a colaborar. Sin embargo, fue asesinado el 15 de agosto de 2025 en un bar en Santa Ana, en medio de disputas territoriales.

Megaoperativo en Puntarenas. Foto: Randall Sandoval.

Tras su muerte, su hermano alias “Moti” asumió el liderazgo de la organización, consolidando el control con apoyo de otros miembros y expandiendo las operaciones hacia sectores como Barranca y Chacarita. La estructura estaba conformada por hombres y mujeres jóvenes, con edades entre los 18 y 33 años.

Megaoperativo en Puntarenas. Foto: Randall Sandoval.

El cambio de liderazgo provocó divisiones internas que derivaron en una serie de hechos violentos, dejando al menos 3 fallecidos:

Garbanzo Rodríguez (“Mufasa”), agosto 2025

Vargas Montero (“Pingo”), noviembre 2025

Cordero Mora, 20 de diciembre de 2025

Además, las autoridades reportaron un atentado previo contra alias “Moti”, lo que habría incrementado sus medidas de seguridad.

Megaoperativo en Puntarenas. Foto: Randall Sandoval.

Durante los allanamientos, los agentes lograron detener a 17 personas vinculadas con la organización.

En el momento de la intervención, los oficiales encontraron armas de fuego cerca de la cama del sospechoso, entre ellas una pistola 9 milímetros y otra arma no letal, sin que este lograra reaccionar.

Megaoperativo en Puntarenas. Foto: Randall Sandoval.

Asimismo, se decomisaron dos revólveres calibre 38, dos pistolas 9 milímetros, una carabina calibre .22, además de marihuana y otra evidencia relevante para el caso.

Las autoridades indicaron que este despliegue policial tiene como objetivo la recolección de evidencia y la desarticulación de estructuras dedicadas al narcomenudeo, especialmente aquellas que operan en zonas cercanas a centros educativos.

Megaoperativo en Puntarenas. Foto: Randall Sandoval.

Cabe destacar que en 2023 la PCD ya había intervenido puntos relacionados con esta red, logrando en ese momento la detención de 3 personas.

El caso continúa en investigación.