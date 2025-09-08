Oficiales de la Fuerza Pública lograron capturar a un hombre de apellido González, quien forma parte de la agrupación criminal “Los Curry”.

El sujeto, se encontraba en fuga, según datos de las autoridades y fue detenido este lunes por las autoridades.

La detención ocurrió la noche de este lunes en el centro de la provincia de Limón. Según el reporte de la policía, el sospecho, al ver la presencia de los funcionarios policiales, intentó escapar, sin embargo, fue detenido.

“Los Curry” es una agrupación criminal que contabiliza más de 20 miembros en prisión preventiva.