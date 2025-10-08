La Policía de Control de Drogas (PCD) desarticuló este miércoles una organización dedicada al tráfico internacional de drogas, en una serie de allanamientos simultáneos en el Gran Área Metropolitana, que dejaron 5 personas detenidas, entre ellas el presunto líder identificado con el apellido Sequeira.

El operativo se desarrolló en Calle Blancos, Santa Ana, Mata de Plátano y Guadalupe, con apoyo de la Unidad de Vigilancia Aérea (UVA), el DIAC del Ministerio de Seguridad Pública y la DEA de Estados Unidos.

Allanamiento realizado este miércoles. Foto: Wilbert Hernández.

El director de la PCD, Stephen Madden, confirmó que el principal detenido “es el líder de la estructura”, y que la vivienda en la que fue capturado “ya había sido allanada recientemente”.

Según Madden, Sequeira no solo encabezaba la red desarticulada este miércoles (denominada Anexión), sino que también había sido parte de la estructura conocida en el Caso Troya, en la que se decomisó más de media tonelada de cocaína en Limón.

“Estamos realizando cinco allanamientos por parte de la Policía de Control de Drogas, UVA y el DIAC del Ministerio de Seguridad Pública en coordinación con la DEA, a través de información que hemos estado logrando intercambiar en los últimos años”, explicó Madden.

El jerarca detalló que en el curso de la investigación se han decomisado 373 kilos de cocaína en diferentes operativos, la mayoría oculta en compartimentos de vehículos utilizados para el transporte de la droga.

“Este líder tiene antecedentes delictivos por tráfico internacional de drogas. Otra persona que está siendo detenida también es conocida por las autoridades en el tema del narcotráfico y tiene antecedentes por el mismo delito”, añadió Madden sobre el perfil del principal sospechoso.

El director de la PCD reconoció que Sequeira ya había sido detenido en julio anterior y se encontraba bajo medidas cautelares con tobillera electrónica, pero pese a ello continuaba involucrado en actividades ilícitas.

“Esto es muy prematuro para mencionarlo, por un tema de confidencialidad. Recientemente salió un caso a relucir donde también por parte del gobierno de los Estados Unidos se está pidiendo la extradición de tres personas que habían sido investigadas por parte de la PCD, que se encuentran en este momento en prisión y no descartaríamos de que se siga dando este tipo de solicitudes“, indicó Madden sobre la posibilidad de extradición hacia Estados Unidos.

Las autoridades mantienen abierta la investigación sobre el caso.