Un joven de 18 años de apellido Rosales, fue detenido la madrugada de este martes, como sospechoso de participar en un homicidio ocurrido en Guararí de Heredia.

Durante el operativo, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) también decomisaron droga, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Esto decomisaron las autoridades. Foto: OIJ.

El allanamiento se realizó alrededor de las 3:00 a. m. en una vivienda ubicada en San José de la Montaña, en Barva de Heredia, donde los investigadores capturaron al sospechoso, quien figura como presunto responsable del asesinato de un hombre de 32 años ocurrido el 5 de abril de 2025.

Esto decomisaron las autoridades. Foto: OIJ.

De acuerdo con la investigación, la víctima se encontraba dentro de su vehículo, estacionado en una vía pública de Guararí, cuando fue abordada por tres sujetos. En apariencia, uno de ellos abrió fuego en varias ocasiones, impactándolo en el hombro. El hombre falleció en el sitio a consecuencia del ataque.

Esto decomisaron las autoridades. Foto: OIJ.

Durante el allanamiento, los agentes judiciales decomisaron cinco cajas de teléfonos celulares, dos celulares, aparente marihuana, crack, cocaína y cerca de ₡219 mil en efectivo, elementos que serán incorporados a la investigación.

Esto decomisaron las autoridades. Foto: OIJ.

El detenido fue puesto a las órdenes del Ministerio Público junto con un informe policial, para que se determine su situación jurídica.