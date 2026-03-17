Cae hombre que se dedicaba a la venta de droga en Guanacaste

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Un allanamiento realizado en una vivienda en La Garita, en La Cruz de Guanacaste, dejó como resultado un detenido de apellido López, por venta de drogas.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la investigación inició en febrero cuando recibieron información confidencial indicando que el sujeto de 33 años se dedicaba a la actividad ilícita en la modalidad narcomenudeo.

Foto: OIJ

Además de la detención del sospechoso, se decomisó:

Dinero en efectivo.

Droga tipo marihuana, crack y cocaína.

El hombre fue puesto a las órdenes del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Foto: OIJ