Cae hombre por conducción temeraria

Un hombre fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública como sospechoso del delito de conducción temeraria en el sector de Brasilia de Upala.

La aprehensión se dio tras la rápida s, quienes lograron interceptar al conductor tras detectar la presunta conducta riesgosa al volante.

Luego de su captura, el sospechoso fue remitido a las autoridades judiciales y trasladado a la Fiscalía de Guatuso, donde continuará el proceso correspondiente para determinar su situación jurídica.

La Fuerza Pública indicó que este tipo de acciones forman parte de los esfuerzos para reforzar la seguridad vial y prevenir hechos que pongan en peligro la vida de conductores, pasajeros y peatones.

Las autoridades recordaron que la conducción temeraria constituye un delito y advirtieron que quienes incurran en este tipo de comportamiento enfrentarán las consecuencias establecidas por la ley.