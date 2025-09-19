El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a un joven que figura como sospechoso de un delito de homicidio.

Este sujeto fue identificado como un hombre de apellido Bonilla de 21 años.

Sobre los hechos

El suceso se habría dado el domingo 7 de setiembre del presente año en el sector de Pital de San Carlos.

En apariencia, la víctima tuvo una riña con el imputado y este habría sacado un arma de fuego y disparado contra la integridad física del ahora fallecido.

La víctima fue identificada como un hombre de apellido Espinoza, de 20 años y de nacionalidad nicaragüense.

Tras diligencias de investigación, agentes del OIJ lograron identificar e individualizar al sospechoso de cometer este delito.

Cabe destacar que este sujeto huyó a suelo nicaragüense, siendo que en ese país fue detenido por las autoridades por encontrarse en situación migratoria irregular.

A raíz de esto, el hombre fue expulsado de territorio nicaragüense, por lo que los investigadores del OIJ procedieron con su detención la tarde del jueves en el puesto fronterizo Las Tablillas.

El joven fue presentado ante el Ministerio Público, para que se le determine su situación jurídica.