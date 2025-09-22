La hija de “Macho Coca”, una mujer de apellido Bell, fue detenida este lunes 22 de setiembre por el presunto delito de robo de combustible.

Esto en un operativo conjunto entre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) donde se detuvieron a 3 personas.

Las diligencias policiales se llevaron a cabo en Villa del Mar de Limón, en donde se decomisaron 1.250 litros de producto.

En detalle:

Los detenidos son un hombre de apellido Poveda y dos mujeres de apellidos Bejarano y Bell.

La mujer de apellido Bell es hija de un hombre conocido como “Macho Coca”, quien también fue arrestado en octubre de 2024 por el mismo delito, tras investigaciones de Recope.

En el lugar se encontraron y confiscaron seis estañones y tres pichingas que contenían un total aproximado de 1.250 litros de combustible.

El combustible decomisado quedó bajo custodia de Recope, mientras que los tres sospechosos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Recope enfatiza la importancia de la colaboración ciudadana para combatir esta actividad ilícita e insta a la población a denunciar cualquier sospecha de robo, transporte o venta ilegal de combustible a la línea confidencial y gratuita 1-0-0-2.