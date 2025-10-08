La Sección Especializada contra el Fraude Informático del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo este miércoles a 3 personas vinculadas con una red dedicada a cometer fraudes bancarios mediante el envío de mensajes falsos por WhatsApp y SMS.

Los allanamientos se realizaron a las 6:00 a.m. en viviendas ubicadas en Heredia y Palmares, donde fueron capturados 2 costarricenses de apellidos Ulate, de 33 años, y Villegas, de 43, así como un ciudadano de origen asiático de apellido Feng, de 28.

Según el OIJ, la investigación se relaciona con al menos 30 causas judiciales en trámite que, en conjunto, representan un perjuicio económico cercano a los ₡60 millones.

De acuerdo con las pesquisas, los sospechosos habrían enviado mensajes que aparentaban provenir de programas de puntos o beneficios de bancos y comercios. Al ingresar al enlace incluido, las víctimas eran redirigidas a sitios web falsos donde se les solicitaba información personal y códigos de autenticación.

Con esos datos, los presuntos estafadores habrían logrado acceder a las cuentas bancarias y medios de pago de las víctimas, desde donde realizaron compras o transferencias no autorizadas semanas después.

Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron electrodomésticos y una casa prefabricada presuntamente adquiridos con fondos obtenidos de manera ilícita.

Los detenidos fueron remitidos al Ministerio Público para que se determine su situación jurídica en las próximas horas.