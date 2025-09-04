La Fuerza Pública detuvo a 4 hombres y decomisó aproximadamente 600 kilos de posible cocaína, junto con un importante lote de municiones y armas de fuego, en un operativo realizado en el sector de La Cuesta de Corredores en zona sur del país.

En el lugar localizaron:

2 pistolas calibre 9 mm.

Y un total de 1.200 proyectiles para fusiles de asalto M16 y AR15 , de los cuales 1.180 son calibre 5.56 y 20 calibre 0.223.

Además, fueron ubicados varios paquetes con un peso cercano a los 600 kilos de posible cocaína.

Así lo informó el subdirector general de la Fuerza Pública, el comisionado Guillermo Valenciano, quien indicó que el operativo se realizó este jueves, donde las autoridades intervinieron 3 viviendas tras recibir una alerta por movimientos sospechosos.

De acuerdo con el reporte oficial los aprehendidos son 2 costarricenses de apellidos González y Robinson, y 2 panameños de apellidos Trejos y Arias.

Este último cuenta con 3 órdenes de captura pendientes en Panamá.

El cargamento de droga, junto con las armas y las municiones, fue puesto a la orden de la Policía de Control de Drogas (PCD) y la Fiscalía de Corredores para el respectivo proceso judicial.