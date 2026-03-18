Cae estadounidense por presunta estafa millonaria de inversión

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Agentes de la Interpol y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron este miércoles a un ciudadano estadounidense en La Ribera de Belén.

El sujeto era requerido por las autoridades de su país bajo una solicitud de extradición como sospechoso de liderar una estructura de fraude financiero.

De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso y sus colaboradores habrían defraudado a múltiples víctimas por un monto superior a los 20 millones de dólares.

Los hechos ocurrieron entre agosto de 2016 y septiembre de 2023, operando principalmente en el distrito norte de Texas.

El sujeto es requerido por autoridades estadounidenses (Foto: OIJ)

“El día de hoy la oficina de Interpol del Organismo de Investigación Judicial logra ejecutar de manera satisfactoria, la captura de un sujeto de apellido Patterson, de nacionalidad estadounidense, de 64 años. Sujeto que era requerido por aparentes delitos de fraude y conspiración”, indicó Osvaldo Ramírez, jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol.

El grupo presuntamente utilizaba plataformas fraudulentas de inversión en línea, administradas desde Costa Rica y Estados Unidos. A través de estos sitios engañosos, se cree que inducían a las personas a enviar su dinero a cuentas bancarias controladas por los mismos sospechosos.

El detenido se encuentra ahora bajo custodia judicial a la espera de que se concrete su extradición. En Estados Unidos deberá enfrentar cargos por la creación, promoción y operación de empresas de inversión falsas.