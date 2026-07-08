Cae en Costa Rica pandillero salvadoreño buscado por Interpol

Agentes de la Oficina Central Nacional (OCN) de INTERPOL San José capturaron a un ciudadano salvadoreño de apellido Garay, de 27 años, quien era requerido por las autoridades de El Salvador por su presunta participación en el delito de agrupaciones ilícitas y por supuestamente integrar una reconocida pandilla de ese país.

La detención fue posible tras una investigación que inició luego de recibir información confidencial sobre la presencia del sospechoso en Costa Rica. Los agentes realizaron diversas diligencias y consultas en bases de datos policiales y migratorias que permitieron confirmar su identidad.

Posteriormente, mediante los mecanismos de cooperación internacional de INTERPOL, las autoridades salvadoreñas confirmaron que Garay mantenía una orden de captura vigente. Con esa información, el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José autorizó la homologación de la orden internacional, lo que permitió ejecutar su arresto.

Según las investigaciones desarrolladas en El Salvador, el hombre presuntamente cumplía funciones como miembro activo de una estructura criminal, obedeciendo órdenes de sus líderes y participando en distintas actividades ilícitas.

Además, las autoridades lo señalan de realizar labores de vigilancia y control territorial, alertando sobre la presencia de cuerpos policiales o personas ajenas al sector, así como brindar seguridad durante la ejecución de otros delitos atribuidos a la organización.

Detenido por la Interpol. Foto: OIJ.