El equipo femenino del Toluca, donde la costarricense Shirley Cruz es asistente técnica, perdió ante el Cruz Azul por marcador de 4 a 3. El club indicó en sus redes la contratación, al escribir que “la histórica futbolista costarricense Shirley Cruz se une a las diablas como auxiliar técnica”.

Ella escribió que se sentía “muy feliz y honrada con este nuevo paso y llegar a apostar a una liga importante y un equipo con hambre de hacer historia. La escribiremos juntas”. La tica llega con una gran carrera internacional como futbolista y consolidando su paso al banquillo. Su equipo se ubica en la posición 3 con 17 puntos. La cima es para América con 21 puntos y Tigres tiene 19 unidades. El próximo juego de las diablas será el domingo ante Querétaro, a las 4:00 p.m.