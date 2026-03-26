Cae “El Gordo Julio”: Golpe a importante banda de narcomenudeo

Una división de bandas dedicadas al narcomenudeo tiene sumida a la provincia de Cartago en una ola de violencia y homicidios este 2026.

“El Gordo Julio”, “Los Gery” y “Los Chacales” se han aliado para combatir a “Los Maruja”, lo que ha provocado balaceras y ataques contra integrantes de los grupos criminales.

Por este motivo las autoridades policiales realizaron varios allanamientos, que dieron como resultado la detención un sujeto de apellido Gómez, conocido como “El Gordo Julio”.

Gómez fue detenido en Orotina y es acusado de liderar la banda que lleva como nombre su apodo, y que está siendo investigada por el tráfico local de drogas, sin embargo, la banda podría ser vinculada a recientes homicidios en la provincia.

“De cuerdo con nuestra hipótesis de investigación, podrían estar vinculados a los hechos de violencia que han ocurrido en las últimas semanas en Cartago.

Lo relevante es que estamos deteniendo al cabecilla por narcotráfico, pero estamos vinculando al grupo con homicidios”, dijo Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Para Carlo Díaz, Fiscal General de la República, se trata de un golpe a una de las principales bandas de narcomenudeo en la provincia.

“Para nosotros es importante desarticular esta organización, ya que es una de las principales distribuidoras de droga en la provincia, y que se encuentra en pugna con otras organizaciones criminales que han generado el aumento de los homicidios”, explicó.

La provincia duplica la cifra de asesinatos en los tres primeros meses del año, con un total de 24 homicidios, mientras que para el mismo periodo la cantidad era de apenas 11.

¿Quién es “El Gordo Julio”?

Gómez, de 30 años, es el líder de una organización criminal dedicada al narcomenudeo en Cartago, con la cooperación de familiares.

Este sujeto, quien ha sido ubicado en el proyecto Manuel de Jesús Jiménez de Cartago, tomó protagonismo por sus intenciones de expandirse en la venta de drogas en la provincia.

En los últimos años ha tomado el control de este punto, con la instalación de varios búnkeres, que han sido intervenidos previamente por las autoridades judiciales.

Las autoridades sospechan que su intención de ingresar a otras zonas como Oreamuno y El Guarco de Cartago, es la razón que inició la disputa contra el grupo de “Los Maruja”.

Uno de los recientes ataques en Cartago se realizó contra un hermano de Gómez, que sobrevivió a una balacera en su contra a plena luz del día.

“El Gordo Julio” tiene el control del narcomenudeo en Manuel de Jesús Jiménez, un proyecto habitacional social con una gran extensión, donde ha instalado sus búnkeres, lo que significa la llegada de decenas de personas adictas, que llegan desde varios puntos de la provincia.

Durante el operativo, se logró la detención de la madre de Gómez, una mujer de 51 años y que en apariencia forma parte de la estructura criminal.



Reestructuración criminal

Los expertos en temas delincuenciales han explicado anteriormente que la desarticulación de grupos criminales origina disputas y muertes, ya que otras bandas tratan de ingresar donde las autoridades sacaron a miembros y líderes rivales.

Para el criminólogo Rodrigo Campos, la detención de “El Gordo Julio” tendrá implicaciones importantes en Cartago.

“Cuando se desarticula un grupo como este, lo que va a ocurrir es que alguien más va a querer tomar ese espacio del mercado, porque la necesidad de los consumidores sigue estando ahí, son personas con adicciones que no pueden controlar”, afirmó.

Es por esto, que el especialista considera que lo normal sería que resurja otro grupo interesado en tomar el control de ese mercado vacío. “Otro elemento importante es también seguir el dinero, quienes están en el crimen organizado lo hacen principalmente por dinero y poder, y ante la ausencia de controles del dinero en efectivo, se motiva a que otras personas quieran estar en el crimen organizado”.



Otras personas detenidas

Durante el operativo se detuvieron a cinco hombres y una mujer, quienes son sospechoso de integrar la organización criminal:

• Rojas, alias “Abuela”: pasado por tenencia de drogas, agresión psicológica y física, robo con violencia sobre las personas, transporte de drogas, robo agravado.

• Godínez, mantiene expediente por tenencia de drogas e infracción a la Ley de Tránsito.

• Solano, alias “Ñato”, con antecedentes por tenencia de drogas, portación ilegal de arma de fuego, robo con violencia sobre las personas y robo agravado.

• Valverde, con expediente judicial por tenencia de drogas, robo con violencia sobre las personas, agresión física y robo agravado.

• Canales, alias “Peter la Anguila”, pasado por tenencia de drogas.

• Rojas (mujer), con expediente por tenencia de drogas, violencia física, lesiones levísimas, robo con violencia sobre las personas, desobediencia a la autoridad y robo agravado.

Michael Soto Director interino del OIJ

“La dinámica de los homicidios en Cartago, para esta misma fecha, preocupa a todas las autoridades, estamos generando operativos, pero ciertamente no es tan fácil, pero con estas acciones estamos ayudando a controlar lo que está ocurriendo. Esperamos que esto de alguna manera ayude a reducir la violencia en esta provincia”.

Carlo Díaz Fiscal General de la República

“Esta organización criminal mantenía varios búnkeres que se dedicaba al tráfico local de drogas. Para nosotros es muy importante su desarticulación ya que es una de las principales distribuidoras de droga en la provincia y que está en pugna con otras organizaciones que han generado esta ola de violencia y homicidios”.