Después de la derrota de San Carlos ante Pérez Zeledón 1 a 0, el cuadro norteño decidió prescindir de los servicios del técnico Geiner Segura.

Carlos Acosta, Gerente Deportivo del cuadro de Ciudad Quesada confirmó la noticia.

“Me toca venir a conversar con ustedes para dar la noticia. Don Geiner Segura no continúa como técnico de la institución. Agradecerle por este tiempo, hay un tema meramente de resultados y hace que lamentablemente en casa se nos haya ido otra oportunidad. En esto se maneja plan A, plan B y plan C. Nos toca tomar decisiones y en su momento vamos a anunciar el nuevo técnico y no vamos a adelantar nada”, mencionó.

Acosta también agregó que Walter Centeno ha sido una opción fuerte para poder tomar las riendas del equipo. “Walter ha estado entre las opciones”, declaró.

San Carlos en estos momentos se encuentra en la posición número 8, con 3 derrotas, 2 empates y apenas una victoria.

