Cae cuarto técnico del campeonato nacional

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Robert Arias no continuará como técnico del Municipal Pérez Zeledón, luego de nueve fechas en el campeonato nacional, en las que consiguió dos victorias, dos empates y cinco derrotas. Tampoco seguirá desempeñándose como gerente deportivo.

El conjunto generaleño marcha actualmente en la octava posición del torneo, pero los resultados llevaron a la dirigencia a tomar la decisión de finalizar el vínculo con Arias.

“Les informamos que, de manera consensuada y en los mejores términos, se ha acordado la finalización de la relación con Robert Arias Sancho, quien se desempeñaba como director técnico y gerente deportivo de nuestra institución. Agradecemos a Robert por el tiempo compartido, su entrega y el aporte realizado a nuestro club durante estos meses“, informó el club en un comunicado

Con su salida, ya son tres los entrenadores que han dejado su cargo en el campeonato nacional. Antes habían caído José Giacone, de Herediano, Junior Díaz, de Escorpiones e Ismael Rescalvo, de Alajuelense.

Ahora, el nombre de Giacone vuelve a aparecer relacionado con el banquillo del Pérez Zeledón. El técnico es uno de los candidatos para asumir el puesto que deja Arias y podría regresar al equipo sureño.