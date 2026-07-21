Cae célula del Tren de Aragua que cometía violentos robos

La policía española anunció este martes que desarticuló y detuvo a cinco miembros de una célula de la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua que cometía robos con violencia en viviendas en el país europeo.

Los sospechosos hacían un “estudio previo de las víctimas”, principalmente “personas de alto poder adquisitivo”, señaló la Policía Nacional en un comunicado.

Luego, las abordaban cerca de sus domicilios, forzándolas a volver a ellos, “las amordazaban y ataban de pies y manos con bridas y cinta adhesiva y posteriormente las coaccionaban y amenazaban con armas de fuego” para que entregaran los objetos de valor, señaló la nota de prensa.

En una ocasión, cargaron con un botín de relojes y joyas valorados en más de 100.000 euros y 10.000 euros en efectivo de una casa en una urbanización de lujo cerca de la ciudad de León, en el noroeste, donde actuaron con “especial violencia e intimidación contra los moradores”, entre ellos menores de edad, explicó la policía.

Los cinco detenidos están acusados de pertenencia a organización criminal, robo con violencia e intimidación y tenencia ilícita de armas, entre otros delitos, señalaron las autoridades, que agregaron que cuatro de ellos ingresaron en prisión preventiva.

Las actividades de la banda criminal Tren de Aragua, nacida dentro del penal venezolano conocido Tocorón y con presencia en varios países de América Latina, han ido en aumento en España, donde la policía tiene un grupo dedicado a la lucha contra la organización.

La policía ha detenido en España a alrededor de una veintena de miembros de la banda, considerada “terrorista” por Estados Unidos.