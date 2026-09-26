Cae canadiense sospechoso de tentativa de femicidio

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Un hombre de apellido Ramsay, de 39 años y nacionalidad canadiense, fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso del delito de tentativa de femicidio.

Los hechos investigados habrían ocurrido el pasado 22 de setiembre en el sector de La Uruca y trascendieron inicialmente como un aparente caso de violencia doméstica.

De acuerdo con información judicial, la investigación comenzó luego de que el incidente fuera reportado a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Tras atender el caso, agentes de la Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes iniciaron una serie de diligencias en coordinación con el Ministerio Público.

Allanamiento de vivienda

Como parte de la investigación, las autoridades realizaron un allanamiento en la vivienda relacionada con el caso, donde decomisaron evidencia de interés para las pesquisas.

Además, se realizó una valoración médico-legal de la víctima, cuyos resultados fueron incorporados a la investigación.

Posteriormente, las diligencias efectuadas por los agentes permitieron determinar que Ramsay, aparentemente, se encontraba en un lugar de hospedaje en Heredia.

Tras varias labores para localizarlo, los investigadores lograron detener al canadiense en la vía pública.

El sospechoso fue remitido al Ministerio Público junto con el respectivo informe policial, con el fin de que se determine su situación jurídica.