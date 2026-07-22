Cae búnker de “Los Maruja”: Demuelen casa de alias “Picarita”

La Municipalidad de Cartago, en conjunto con la Fuerza Pública, ejecutó este miércoles la demolición de una vivienda ubicada en el sector de Dique La Mora, la cual era señalada como uno de los principales puntos utilizados para la venta de drogas por la estructura criminal conocida como “Los Maruja”.

Foto: Corresponsal de la zona.

De acuerdo con la información preliminar, el inmueble habría pertenecido a un sujeto conocido con el alias de “Picarita”, quien fue asesinado tiempo atrás.

Las autoridades indicaron que la propiedad era identificada como uno de los búnkeres de la organización y que, presuntamente, durante varios años fue utilizada para actividades relacionadas con el narcotráfico.

Foto: Corresponsal de la zona.

La intervención forma parte de las acciones para recuperar espacios vinculados con estructuras delictivas y evitar que continúen siendo utilizados para la comisión de delitos. Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el operativo.

Con información de corresponsal de la zona.