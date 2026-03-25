Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Una organización criminal vinculada a robos agravados en viviendas fue desarticulada este miércoles tras una serie de allanamientos realizados en Heredia y San José.

La operación es ejecutada por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes desarrollan 7 allanamientos con el objetivo de detener a al menos 10 personas sospechosas de participar en estos delitos.

El caso se remonta al 4 de julio de 2025, cuando varios sujetos, utilizando vestimenta oscura, pasamontañas y chalecos con insignias policiales, irrumpieron violentamente en una vivienda en San Isidro de Heredia. Según la investigación, los sospechosos amenazaron con armas de fuego a los ocupantes y sustrajeron artículos de alto valor antes de huir en varios vehículos.

Tras el hecho, oficiales de la Fuerza Pública ubicaron un vehículo vinculado al caso en el centro de Heredia, lo que permitió recuperar gran parte de lo robado y detener a 3 hombres. En el sitio también se decomisaron armas de fuego, pasamontañas y otra evidencia.

Las diligencias continuaron y permitieron identificar a otros posibles implicados, por lo que se coordinó con la Fiscalía la ejecución de nuevos allanamientos en sectores como San Isidro, San Rafael, San Francisco, Santo Domingo y San Pablo, además de San Sebastián en San José.

Los detenidos serán remitidos al Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica, mientras las autoridades continúan con la recolección de pruebas para el caso.