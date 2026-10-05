Cae banda que robaba combustible y lo vendía en supermercado

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

Una investigación iniciada a partir de una denuncia confidencial permitió desarticular una estructura criminal dedicada a la extracción, almacenamiento y comercialización ilegal de combustible en la provincia de Limón.

Las acciones coordinadas entre personal especializado de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) culminaron este lunes 5 de octubre con seis allanamientos en el barrio El Coco, en Siquirres, dejando un saldo de cuatro personas detenidas.

Según las autoridades, la organización instaló una toma clandestina conectada al poliducto principal para sustraer el hidrocarburo. Posteriormente, trasladaban el producto en vehículos particulares hacia unos apartamentos utilizados como bodegas de almacenamiento.

Parte del hidrocarburo robado era vendido de manera ilícita en un supermercado ubicado a unos 600 metros de los apartamentos. Recientemente, el grupo había trasladado la toma ilegal hacia la parte trasera de este comercio, en las cercanías del río Reventazón.

Karla Montero, presidenta ejecutiva de Recope, destacó el impacto de la colaboración ciudadana en el caso.

“La información que recibimos de la ciudadanía nos permite orientar nuestras labores de vigilancia e investigación. En este caso, fueron varios meses de seguimiento los que permitieron aportar información para que las autoridades nos apoyaran y realizaran estos allanamientos. Vamos a seguir trabajando para cerrar espacios al robo de combustibles”, afirmó Montero.

Segunda intervención en Limón

A la operación realizada en Siquirres se suma otro golpe ejecutado el pasado viernes 2 de octubre en Barbilla de Batán, Matina, donde las autoridades capturaron a otros cuatro sospechosos y decomisaron 1.664 litros de combustible.

Con estos dos golpes, las acciones operativas desarrolladas durante el fin de semana y la madrugada de este lunes contabilizan ocho personas detenidas y siete allanamientos en la provincia caribeña.

En lo que va del año 2026, Recope ha participado en 22 allanamientos contra el robo de hidrocarburos e intervenido 33 tomas ilícitas en el país.

Las autoridades recordaron que la línea telefónica 1-0-0-2 se encuentra disponible de forma gratuita y confidencial para reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con este delito.