Desde la madrugada de este jueves, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan 8 allanamientos en diferentes puntos de Matina y Limón contra una agrupación criminal vinculada a 2 homicidios, 5 tentativas de asesinato y actividades de extorsión.

El caso tiene como eje el asesinato de un prestamista de apellido Suárez, ocurrido el 15 de junio en la zona. El hombre fue perseguido en motocicletas y atacado a balazos, mientras que otra persona que lo acompañaba logró escapar.

Allanamientos en Limón. Foto: cortesía Emerson Hidalgo.

El caso

De acuerdo con la investigación, tras el homicidio del prestamista los atacantes se apoderaron de su cartera de préstamos. En apariencia, la banda asumió el rol de “cobradores”, pero bajo métodos violentos y extorsivos.

En vez de cancelar las deudas, las víctimas se encontraron con un nuevo grupo que aumentaba los montos y exigía pagos bajo amenazas.

El grupo, ligado a alias “Tan” y a su vez conectado con alias “Diablo”, es señalado de operar con extrema violencia en la zona. Se les vincula no solo con el homicidio de Suárez, sino también con otro crimen ocurrido el 2 de agosto y con al menos 5 intentos de asesinato registrados semanas después.

Las autoridades judiciales detallaron que entre los 8 objetivos de captura figuran 5 adultos y 3 menores de edad, todos presuntamente involucrados en la estructura criminal.

Uno de ellos sería el líder de apellido Brito, quien fue detenido durante el operativo.

Operativo en desarrollo

Los allanamientos iniciaron alrededor de las 5:00 a. m. en comunidades como Brisas de Chirripó, La Managüita y el barrio El Precario, en Estrada de Matina. Además de las detenciones, buscan evidencia relacionada con armas, drogas y el sistema de cobros ilegales que manejaba la agrupación.

Las investigaciones del OIJ señalan que, en menos de 3 meses, esta banda pasó de ejecutar homicidios a consolidar un esquema de extorsión que les permitía obtener ingresos constantes a partir de las deudas de terceros.

El caso continúa en investigación y los detenidos serán presentados al Ministerio Público para la definición de medidas cautelares.

Con información del periodista Cristian Fallas.