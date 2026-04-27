Cae banda por falsas subastas de carros de lujo

Agentes de la Sección Especializada Contra Estafas y Fraude Registral del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutaron cinco allanamientos en los sectores de Grecia, Alajuela y Escazú la mañana de este lunes, donde lograron la detención de cinco personas que figuran como sospechosos del aparente delito de estafa.

Foto: OIJ

Estas personas fueron identificadas como:

Mujer de apellido Alvarado de 40 años.

Mujer de apellido Ramos de 46 años.

Hombre de apellido Carvajal de 53 años.

Hombre de apellido González de 55 años.

Hombre de apellido Pizarro de 69 años.

De acuerdo con el OIJ, al aparecer, estas personas realizaban subastas de vehículos de alta gama por medio de grupos de mensajería, donde ofrecían los carros a precios accesibles y, una vez que las víctimas ofertaban alguno, les solicitaban el 50% de adelanto y, cuando se acercaba el supuesto plazo de entrega, pedían el desembolso de la otra mitad.

Foto: OIJ

Sin embargo, en apariencia, no entregaban el vehículo a las víctimas, por lo que, tras varias diligencias, agentes del OIJ lograron identificar a los sospechosos.

Según indica el OIJ, el número de víctimas ronda los 162 y el perjuicio económico es de aproximadamente ₡1.600 millones.

Los sospechosos quedaron a las órdenes del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.