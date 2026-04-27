Cae banda por falsas subastas de carros de lujo

Agentes de la Sección Especializada Contra Estafas y Fraude Registral del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutaron cinco allanamientos en los sectores de Grecia, Alajuela y Escazú la mañana de este lunes, donde lograron la detención de cinco personas que figuran como sospechosos del aparente delito de estafa.
Estas personas fueron identificadas como:
De acuerdo con el OIJ, al aparecer, estas personas realizaban subastas de vehículos de alta gama por medio de grupos de mensajería, donde ofrecían los carros a precios accesibles y, una vez que las víctimas ofertaban alguno, les solicitaban el 50% de adelanto y, cuando se acercaba el supuesto plazo de entrega, pedían el desembolso de la otra mitad.
Sin embargo, en apariencia, no entregaban el vehículo a las víctimas, por lo que, tras varias diligencias, agentes del OIJ lograron identificar a los sospechosos.
Según indica el OIJ, el número de víctimas ronda los 162 y el perjuicio económico es de aproximadamente ₡1.600 millones.
Los sospechosos quedaron a las órdenes del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.