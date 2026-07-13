La Policía de Control de Drogas (PCD) ejecutó cinco allanamientos para detener a los miembros de una organización de tráfico de drogas que operaba a escasos 300 metros de una escuela, en Palmira, en el cantón de Carrillo, Guanacaste.
La policía antidrogas logró la detención de cinco hombres, los cuales fueron identificaados como:
Tras los allanamientos, la PCD decomisó:
De acuerdo con las autoridades, la investigación inició tras varias denuncias ciudadanas a la línea confidencial 1-1-7-6.
Durante el operativo se contó con el apoyo de la Fuerza Pública y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC).