La Policía de Control de Drogas (PCD) ejecutó cinco allanamientos para detener a los miembros de una organización de tráfico de drogas que operaba a escasos 300 metros de una escuela, en Palmira, en el cantón de Carrillo, Guanacaste.

La policía antidrogas logró la detención de cinco hombres, los cuales fueron identificaados como:

Castillo, alias “Cebolla”, con antecedentes por extorsión y tenencia de drogas.

Montero, sin antecedentes judiciales.

Machado, sin antecedentes judiciales.

Guadamuz, con expediente judicial por infracción a la Ley de Licores y en 15 oportunidades por tenencia de drogas.

Márquez, con informes en 21 oportunidades por tenencia de drogas.

Tras los allanamientos, la PCD decomisó:

49 dosis de cocaína

79 dosis de crack

25 dosis y 15.5 gramos de marihuana.

14 dosis de aparente éxtasis.

Dinero en efectivo: ₵ 440.300 y $9.780.

Implementos para la dosificación de las dosis de droga.

Un grabador de vídeo.

16 municiones calibre 9 mm.

De acuerdo con las autoridades, la investigación inició tras varias denuncias ciudadanas a la línea confidencial 1-1-7-6.

Durante el operativo se contó con el apoyo de la Fuerza Pública y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC).