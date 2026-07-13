Cae banda narco que vendía drogas cerca de una escuela en Guanacaste

Cinco detenidos

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La Policía de Control de Drogas (PCD) ejecutó cinco allanamientos para detener a los miembros de una organización de tráfico de drogas que operaba a escasos 300 metros de una escuela, en Palmira, en el cantón de Carrillo, Guanacaste.

La policía antidrogas logró la detención de cinco hombres, los cuales fueron identificaados como:

  • Castillo, alias “Cebolla”, con antecedentes por extorsión y tenencia de drogas.
  • Montero, sin antecedentes judiciales.
  • Machado, sin antecedentes judiciales.
  • Guadamuz, con expediente judicial por infracción a la Ley de Licores y en 15 oportunidades por tenencia de drogas.
  • Márquez, con informes en 21 oportunidades por tenencia de drogas.

Tras los allanamientos, la PCD decomisó:

  • 49 dosis de cocaína
  • 79 dosis de crack
  • 25 dosis y 15.5 gramos de marihuana.
  • 14 dosis de aparente éxtasis.
  • Dinero en efectivo: ₵ 440.300 y $9.780.
  • Implementos para la dosificación de las dosis de droga.
  • Un grabador de vídeo.
  • 16 municiones calibre 9 mm.

De acuerdo con las autoridades, la investigación inició tras varias denuncias ciudadanas a la línea confidencial 1-1-7-6.

Durante el operativo se contó con el apoyo de la Fuerza Pública y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC).

Video: Director de la PCD, Stephen Madden