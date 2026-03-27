Cae banda criminal en Palmares: 3 detenidos con amplio expediente

La Policía de Control de Drogas (PCD) ejecutó tres allanamientos en el Proyecto La Amistad, ubicado en el cantón de Palmares, Alajuela, donde detuvo a tres sujetos dedicados al narcomenudeo y con amplio expediente judicial.
Según las autoridades, tras varias denuncias a la línea confidencial y gratuita 1-1-7-6, iniciaron la investigación que permitió identificar a estas tres personas que se dedicaban al negocio ilegal.
Los detenidos fueron identificados con los apellidos:
Además, la PCD decomisó lo siguiente:
Los sujetos fueron remitidos a la Fiscalía, donde enfrentarán una causa por venta y distribución de drogas.