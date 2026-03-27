Cae banda criminal en Palmares: 3 detenidos con amplio expediente

Tras denuncias a la línea confidencial y gratuita 1-1-7-6

Imagen con fines ilustrativos. Becas.

La Policía de Control de Drogas (PCD) ejecutó tres allanamientos en el Proyecto La Amistad, ubicado en el cantón de Palmares, Alajuela, donde detuvo a tres sujetos dedicados al narcomenudeo y con amplio expediente judicial.

Según las autoridades, tras varias denuncias a la línea confidencial y gratuita 1-1-7-6, iniciaron la investigación que permitió identificar a estas tres personas que se dedicaban al negocio ilegal.

Foto: MSP

Los detenidos fueron identificados con los apellidos:

  • Méndez Vásquez, de 33 años, con 47 informes policiales por tenencia de drogas e infracción a la Ley de Licores.
  • Chinchilla Blanco, de 27 años, con expediente por robo agravado y tenencia de drogas.
  • González Centeno, de 49 años, con antecedentes por tenencia de drogas.

Además, la PCD decomisó lo siguiente:

  • 54 dosis y 25 gramos de crack.
  • 4 envoltorios con marihuana.
  • 3 frascos de clonazepam.
  • 4 mil colones.
  • 5 dólares.
  • Implementos para la preparación de drogas.

Los sujetos fueron remitidos a la Fiscalía, donde enfrentarán una causa por venta y distribución de drogas.

Foto: MSP
Foto: MSP
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