Cae banda criminal en Palmares: 3 detenidos con amplio expediente

La Policía de Control de Drogas (PCD) ejecutó tres allanamientos en el Proyecto La Amistad, ubicado en el cantón de Palmares, Alajuela, donde detuvo a tres sujetos dedicados al narcomenudeo y con amplio expediente judicial.

Según las autoridades, tras varias denuncias a la línea confidencial y gratuita 1-1-7-6, iniciaron la investigación que permitió identificar a estas tres personas que se dedicaban al negocio ilegal.

Foto: MSP

Los detenidos fueron identificados con los apellidos:

Méndez Vásquez, de 33 años, con 47 informes policiales por tenencia de drogas e infracción a la Ley de Licores.

Chinchilla Blanco, de 27 años, con expediente por robo agravado y tenencia de drogas.

González Centeno, de 49 años, con antecedentes por tenencia de drogas.

Además, la PCD decomisó lo siguiente:

54 dosis y 25 gramos de crack.

4 envoltorios con marihuana.

3 frascos de clonazepam.

4 mil colones.

5 dólares.

Implementos para la preparación de drogas.

Los sujetos fueron remitidos a la Fiscalía, donde enfrentarán una causa por venta y distribución de drogas.

Foto: MSP

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