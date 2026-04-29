Cae alias “Zapatero”, presunto asesino serial

La Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género, sede Limón, ordenó la detención de un hombre de apellido Forbis, alias “Zapatero”, sospechoso de los delitos de violación y homicidio en perjuicio de una mujer de 50 años, catalogado por la institución como presunto “asesino serial”.

La captura se realizó tras una investigación conjunta entre la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que incluyó análisis en el laboratorio de genética forense. Estas pruebas permitieron establecer coincidencias relevantes entre el perfil genético del imputado y la víctima, identificada como Elsie Yolanda Martínez Ramírez.

Los hechos

El caso se remonta al 28 de diciembre de 2019, cuando se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer en playa Cieneguita, en Limón.

De acuerdo con la investigación, los resultados de las pruebas científicas generaron coincidencias preliminares con indicios recolectados en otros homicidios ocurridos en 2011, específicamente en enero, febrero y junio. En esos casos se localizaron los cuerpos de tres mujeres en condiciones similares: con signos de agresión sexual y fallecidas por asfixia.

Las autoridades señalaron que, en ese periodo, en la provincia de Limón se registraron hechos con características propias de un agresor serial, dirigidos contra mujeres en condición de vulnerabilidad.

Medidas cautelares

Al sospechoso se le tomó declaración indagatoria este jueves y el Ministerio Público solicitará medidas cautelares ante el Juzgado Penal para mantenerlo vinculado al proceso.